جمعية "المودة" تطلق حملة "استثمر في الأسرة"

ونوّه "آل رضي" إلى أنه تم بناء خطة انتشار الحملة على عدة محاور رئيسية تساهم في الوصول إلى الفئات المستهدفة على أكبر نطاق، وذلك من خلال: أولًا تنوع المنتجات الإعلامية والتواجد الميداني؛ حيث تقوم الحملة بتقديم 43 منتجًا توعويًّا، وثانيًا من خلال الانتشار عبر شركاء النجاح؛ حيث يساهم مجلس شؤون الأسرة وأكثر من 50 جمعية أسرية من حول المملكة، كما تشارك المنظمة العالمية للأسرة والمنظمة العربية للأسرة، والعديد من الشراكات الإقليمية من المنظمات الأسرية الإقليمية والعالمية في نشر الموادّ الإعلامية للحملة، بالإضافة للترويج للحملة عبر الإعلانات وشاشات الطرق؛ حيث تستهدف الحملةُ الوصولَ إلى 4 ملايين أسرة.