"تعليم جازان" يعتمد التوقيت الزمني لبدء اليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك

وأوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، أن بداية اليوم الدراسي لمدارس الفترة الصباحية من التاسعة والنصف صباحًا فيما مدارس الفترة المسائية الواحدة مساءً أما مدارس التعليم المستمر التاسعة مساءً.