مناطق

"تعليم جازان" يعتمد التوقيت الزمني لبدء اليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك

أوضحت أن بداية اليوم لمدارس الفترة الصباحية من 9.30 والمسائية الواحدة مساء
"تعليم جازان" يعتمد التوقيت الزمني لبدء اليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان التوقيت الزمني لبدء اليوم الدراسي بتعليم جازان وتعليم صبيا لشهر رمضان المبارك للعام 1445هـ، لمدارس الفترة الصباحية ومدارس الفترة المسائية ومدارس التعليم المستمر، إضافة إلى التوقيت الزمني لبدء الدوام بالإدارة العامة للتعليم بجازان، وتعليم صبيا، ومكاتب التعليم التابعة لهما.

وأوضحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، أن بداية اليوم الدراسي لمدارس الفترة الصباحية من التاسعة والنصف صباحًا فيما مدارس الفترة المسائية الواحدة مساءً أما مدارس التعليم المستمر التاسعة مساءً.

وأضافت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان أن ساعات العمل لجميع الموظفين بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة وإدارة تعليم صبيا ومكاتب التعليم التابعة لهما، بمعدل خمس ساعات تبدأ من العاشرة صباحًا إلى الثالثة مساءً.

تعليم جازان
تعليم صبيا
شهر رمضان
بداية اليوم الدراسي

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org