"فيصل بن سلطان" يهنئ القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني 93

وأضاف: "نشهد مرحلة تاريخية في عمر الوطن، اكتملت فيها الممكنات التي ننطلق بها إلى المستقبل، فقد حققت بلادنا منجزات كبرى، واستطاعت أن تعمل وتنجز على الكثير من المحاور، فعلى المستوى السياسي، تعد المملكة محط أنظار العالم لتشارك في صناعة مستقبل أكثر أماناً واستقراراً للعالم تسود فيه التنمية والرخاء، كما قادت المملكة العديد من الملفات الدولية للإسهام في إحلال السلام، كما تعمل المملكة على المستوى الاقتصادي؛ لإيجاد شركاء في تبنّي خطوط النقل الدولية وبناء تحالفات ذات نفع واستثمار على المستوى الإقليمي والدولي، وبما ينعكس على نمو وازدهار دول المنطقة والعالم".