"فيصل بن سلطان" يهنئ القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني 93

رفع الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز، أمين عام مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني الـ 93.
وأكد أن مناسبة اليوم الوطني تعد من المناسبات التي يفخر بها كل سعودي وسعودية، وفيها قصة بناء وطن نشهده اليوم وقد اكتمل شامخاً بين دول العالم بفضل الله، ثم بفضل الأسس الصحيحة التي بُني عليها منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، واستمرت حتى يومنا الحاضر بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمين حفظهما الله.
وأضاف: "نشهد مرحلة تاريخية في عمر الوطن، اكتملت فيها الممكنات التي ننطلق بها إلى المستقبل، فقد حققت بلادنا منجزات كبرى، واستطاعت أن تعمل وتنجز على الكثير من المحاور، فعلى المستوى السياسي، تعد المملكة محط أنظار العالم لتشارك في صناعة مستقبل أكثر أماناً واستقراراً للعالم تسود فيه التنمية والرخاء، كما قادت المملكة العديد من الملفات الدولية للإسهام في إحلال السلام، كما تعمل المملكة على المستوى الاقتصادي؛ لإيجاد شركاء في تبنّي خطوط النقل الدولية وبناء تحالفات ذات نفع واستثمار على المستوى الإقليمي والدولي، وبما ينعكس على نمو وازدهار دول المنطقة والعالم".
وتابع: "كما تتبنى المملكة على مستوى المناخ مبادرة مهمة مثل السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، وعلى مستوى الأعمال الخيرية والإغاثية بقيت المملكة على قائمة أكثر الدول في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية ودعم المنظمات الإنسانية".
وأشار إلى ما يجده القطاع غير الربحي بالمملكة من اهتمام ودعم من حكومة المملكة العربية السعودية، الأمر الذي أسهم في تعزيز دور هذا القطاع ليكون لبنة قوية في بناء التنمية الاجتماعية بالمملكة.
وأشار إلى مواكبة المؤسسة للتوجهات الوطنية في دعم الأعمال التي تخدم البشرية وتلامس اهتمامات الإنسان بكل مكان، مشيداً بتبني المملكة إنشاء منظمة دولية للمياه.
ولفت إلى أن هذا الاهتمام من المملكة وقيادتها بقضايا المياه ممتد منذ زمن بعيد، منوهاً بأن الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله، كان قد وجه منذ زمن بإطلاق جائزة دولية للمياه حظيت باهتمام كبير لدى الخبراء والمنظمات الدولية المهتمة بشأن المياه والقضايا ذات العلاقة.
وأكد أن مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، إحدى الأذرع الإنسانية التي تستمد مكاناتها من مكانة المملكة، وتعمل على العديد من البرامج والأنشطة والمشاريع المتنوعة والتي منها خدمة نشر اللغة والثقافة العربية من خلال الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" والتي تعمل على نشر اللغة العربية في المجتمعات غير الناطقة بها، كما لديها العديد من الأنشطة الثقافية التي تحظى بتقدير دولي كبير.
واختتم الأمير فيصل بن سلطان تصريحه بالدعاء بأن يحفظ الله القيادة، ويديم على بلادنا نعمة الامن والأمان والتقدم والازدهار.