"الفهاد": في اليوم الوطني تتجسد معاني الولاء للقيادة والاعتزاز والانتماء لوطننا الشامخ

رفع مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان المهندس ظافر بن عايض الفهاد أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – وإلى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، وإلى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وإلى الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني الـ 93، داعياً الله العلي القدير أن يحفظ هذا الوطن ويديم أمنه وأمانه واستقراره.