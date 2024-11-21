"موارد حائل" تحتفل بـ"يوم الطفل العالمي" بمبادرة "الموظف الصغير"

فعّل فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل، مبادرة "الموظف الصغير"، في إطار الاحتفاء بيوم الطفل العالمي.
وتمثلت المبادرة بتعزيز الثقة لدى أبناء موظفي الفرع، بالسماح لهم بمرافقة آبائهم للاطلاع على طبيعة أعمالهم.
وأيضًا، استكشاف بيئة العمل والتعرف على طبيعتها من خلال تجربة أداء بعض المهام البسيطة المناسبة لأعمارهم، مثل استقبال العملاء، الترتيب المكتبي، والمشاركة في الأنشطة المختلفة.
واستقبل مدير عام فرع الوزارة فريح العيّاد، الأطفال وسلمهم بطاقات العمل والهدايا التذكارية.
ومن ثم تجوّل بهم في مكاتب الفرع لمدة نصف ساعة؛ حيث شاهد الأطفال سير العمل والتقطوا الصور مع الموظفين.
ومارس الأطفال عملهم التشجيعي في الدور الأول من مبنى الفرع، ثم اختُتم برنامجهم بتوزيع الهدايا عليهم.
وأعرب"العيّاد" عن سعادته بالمبادرة، مشيرًا إلى أهميتها في تعزيز الوعي المجتمعي لدى الأطفال وتشجيعهم على التفاعل الإيجابي مع بيئة العمل.
كما أثنى على تفاعل الأطفال وأولياء أمورهم، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تسهم في بناء جيل واعٍ ومُلهَم.