"موارد حائل" تحتفل بـ"يوم الطفل العالمي" بمبادرة "الموظف الصغير"

وأيضًا، استكشاف بيئة العمل والتعرف على طبيعتها من خلال تجربة أداء بعض المهام البسيطة المناسبة لأعمارهم، مثل استقبال العملاء، الترتيب المكتبي، والمشاركة في الأنشطة المختلفة.