جمعية "كيان" تفعل "اليوم العالمي للصحة النفسية" بدعم موظفاتها تحت شعار "نحو بيئة عمل معززة للصحة النفسية"

كما أصدر قسم الصحة النفسية بالجمعية تقريرًا شاملاً لعام 2024، حيث بلغ عدد الاستشارات والجلسات النفسية 670 جلسة، وتم تطبيق 160 مقياسًا نفسيًا. وبلغ عدد الاتفاقيات مع المراكز والعيادات النفسية 9 اتفاقيات، فيما استفاد من الخدمات 150 شخصًا. وشملت البرامج والدورات 16 برنامجًا، بالإضافة إلى 80 خطة علاجية.