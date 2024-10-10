جمعية "كيان" تفعل "اليوم العالمي للصحة النفسية" بدعم موظفاتها تحت شعار "نحو بيئة عمل معززة للصحة النفسية"

فعلت جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة اليوم العالمي للصحة النفسية لعام 2024 تحت شعار "نحو بيئة عمل معززة للصحة النفسية"، بالتعاون مع مركز "مسرة" للإرشاد الأسري. وقد تضمن الفعالية تقديم جلسة استرخاء للموظفات استغرقت حوالي ساعة ونصف، تقديرًا لجهودهن في دعم مستفيدي الجمعية والأسر البديلة.
وأوضحت الأخصائية النفسية ريم البليخي، أن الجمعية تولي اهتمامًا خاصًا بصحة موظفاتها النفسية، حيث تم تقديم دعم نفسي لهن لتعزيز بيئة عمل متوازنة وصحية. كما تم توفير الضيافة للموظفات، وإجراء اختبار بسيط للاطمئنان على حالتهن النفسية.
وأضافت البليخي أن شعار هذا العام "نحو بيئة عمل معززة للصحة النفسية" تم تطبيقه فعليًا من خلال هذه الفعالية المخصصة للموظفات.
كما أصدر قسم الصحة النفسية بالجمعية تقريرًا شاملاً لعام 2024، حيث بلغ عدد الاستشارات والجلسات النفسية 670 جلسة، وتم تطبيق 160 مقياسًا نفسيًا. وبلغ عدد الاتفاقيات مع المراكز والعيادات النفسية 9 اتفاقيات، فيما استفاد من الخدمات 150 شخصًا. وشملت البرامج والدورات 16 برنامجًا، بالإضافة إلى 80 خطة علاجية.
يهدف قسم الصحة النفسية إلى توعية مستفيدي الجمعية وتعزيز قدرتهم على التعامل مع مشكلاتهم، والتعافي من الاضطرابات النفسية إن وجدت، وذلك عبر تقديم الاستشارات النفسية والخطط العلاجية اللازمة.