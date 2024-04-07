"ثادق" تكمل استعداداتها للاحتفال بالعيد بفعاليات تستمر لمدة يومين

وتشمل برامج الاحتفال بالعيد الحفل الرسمي الذي سيقام أول أيام العيد، وعدد من الفعاليات المتنوعة؛ أهمها: قصائد وطنية وأوبريت وعربة خيول وألعاب هوائية وفقرات ترفيهية للأسرة والطفل ورماة الأسهم وعرض لصقور وعزف للعود، إضافة إلى حوامة العيد التي ستنطلق ليلة العيد في الشارع العام، كما سيكون للمنشد بندر بن عوير حضور ومشاركات إنشادية ثاني أيام العيد.