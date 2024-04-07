"ثادق" تكمل استعداداتها للاحتفال بالعيد بفعاليات تستمر لمدة يومين

أكملت بلدية محافظة ثادق استعدادها للاحتفال بالعيد، الذي سيقام برعاية محافظ ثادق علي بن عبدالله القرني، حيث أنهت تزيين الشوارع والدوارات، إضافة إلى الانتهاء من الترتيب لفعاليات وبرامج العيد التي تستمر لمدة يومين.
وتشمل برامج الاحتفال بالعيد الحفل الرسمي الذي سيقام أول أيام العيد، وعدد من الفعاليات المتنوعة؛ أهمها: قصائد وطنية وأوبريت وعربة خيول وألعاب هوائية وفقرات ترفيهية للأسرة والطفل ورماة الأسهم وعرض لصقور وعزف للعود، إضافة إلى حوامة العيد التي ستنطلق ليلة العيد في الشارع العام، كما سيكون للمنشد بندر بن عوير حضور ومشاركات إنشادية ثاني أيام العيد.
وأكد رئيس بلدية ثادق طلال بن غالب ضويحي أن البلدية أتمت استعداداتها لاستقبال عيد الفطر، حيث أنجزت الأعمال المتعلقة بتزيين الميادين والشوارع والطرقات والدوارات، في ظل حرصها على تغذية الذائقة الفنية لدى مستخدمي وعابري الطرق بثادق والمراكز التابعة لها وزوار المواقع العامة والحدائق والتي تعبر عن الفرحة والأجواء الاحتفالية بالعيد.