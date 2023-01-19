"تعليم مكة" تُطلق الملتقى الوقائي للتوعية بأضرار مادة الـ"شبو"

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في إدارة التوجيه الطلابي، اليوم الخميس، الملتقى الوقائي للتوعية بأضرار مادة الـ"شبو"، تحت عنوان "سفراء الوقاية في البيئات التعليمية".
ورحبت مساعدة مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة لمياء بشاوري، خلال كلمتها الافتتاحية بالضيفات الكريمات من الموجهات الطلابيات ومديرات المدارس ومنسوبات إدارة مكافحة المخدرات.
وقالت "بشاوري": إن المملكة العربية السعودية تتبوأ مكانها اللائق المتمثل في الدور الفاعل والمؤثر في بناء الإنسان من الناحية الصحية والنفسية والفكر المتزن لإيمانها الكبير بأنه المستثمر الحقيقي لها، فقوتها تخلق العطاء وتشيد النماء.
واستهدف الملتقى المشرفات التربويات والمرشدات الطلابيات والمعلمات وطالبات المدارس والأمهات، بالتعاون مع إدارة التدريب التربوي وإدارة الإعلام والاتصال، بهدف التوعية بأضرار المخدرات وخطرها وتعزيز القيم ورعايتها لدى الطالبات وعناية الشريعة الإسلامية بالضرورات الخمس، ومنها: حفظ النفس ونشر الوعي بخطر مادة الـ"شبو" والمخدرات صحيًا ونفسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، والتعريف بالخدمات المقدمة من الدولة في مواجهة مشكلة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وتضمن الملتقى محاور عدة أبرزها: استعراض منجزات إدارة التوجيه الطلابي في التوعية بأضرار المخدرات قدمتها نجوى جارالله الثبيتي، تلاها نبذة عن الـ"شبو" والعلامات الدالة على تعاطيه، عقبها أدوات تعاطي مادة الـ"شبو"، وأخيرًا المساعدة على العلاج.
وتخلل الملتقى تنظيم معرض مصاحب ساهم بدوره بالتوعية في توضيح خطورة الإدمان على الصحة، وعرض لبعض أنواع المخدرات ونماذج حية لأدوات التهريب وأدوات التعاطي؛ حيث يضم 26 لوحة توعوية بأنواع المخدرات وسبع عينات حقيقية لأشدها فتكًا.
يذكر أن ملتقى "سفراء الوقاية في البيئات التعليمية" جاء من منطلق التوعية بخطر مادة الـ"شبو" وأضرارها على الفرد والمجتمع، باعتباره آفة تصل بالفرد إلى الهلاك.