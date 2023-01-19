"تعليم مكة" تُطلق الملتقى الوقائي للتوعية بأضرار مادة الـ"شبو"

واستهدف الملتقى المشرفات التربويات والمرشدات الطلابيات والمعلمات وطالبات المدارس والأمهات، بالتعاون مع إدارة التدريب التربوي وإدارة الإعلام والاتصال، بهدف التوعية بأضرار المخدرات وخطرها وتعزيز القيم ورعايتها لدى الطالبات وعناية الشريعة الإسلامية بالضرورات الخمس، ومنها: حفظ النفس ونشر الوعي بخطر مادة الـ"شبو" والمخدرات صحيًا ونفسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، والتعريف بالخدمات المقدمة من الدولة في مواجهة مشكلة المخدرات والمؤثرات العقلية.