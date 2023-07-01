"تخصصي جمعيات ذوي الإعاقة" يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة نجاح حج هذا العام

وأشاد بجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لتنظيمها ودعمها المستمرّ للأشخاص ذوي الإعاقة، وتلمس احتياجاتهم، وتلبية رغباتهم، وتحقيق تطلعاتهم من خلال المجلس الفرعي التخصصي الذي يعمل تحت مظلته أكثر من 200 جمعية متخصصة بذوي الإعاقة، ويعمل على تطوير اللوائح وتحسين الأداء وتطوير أنظمة العمل وتقديم خدمات متميزة، وبرامج هادفة لهم للمستفيدين، واستحداث برامج مبتكرة لتفعيل دور الجمعيات، وفق عمل مؤسسي يرتقي إلى التطلعات، من خلال التنسيق مع المجالس الفرعية المناطقية عند إقامة فعاليات وبرامج في مناطق المملكة؛ لخدمة المستفيدين ودمجهم في المجتمع، وتفعيل برامج مجتمعية لهم.