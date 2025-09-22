أمين جدة يكلف الدكتور عبدالعزيز الزهراني وكيلاً للتعمير بالأمانة

أصدر أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي قرارًا إداريًا بتكليف الدكتور عبدالعزيز بن أحمد الزهراني وكيلاً للتعمير.
وكان الدكتور الزهراني قد تولى عددًا من المسؤوليات العلمية والإدارية، من بينها عمله مستشارًا للأمين للتخطيط العمراني في أمانة محافظة جدة، كما شغل منصب الوكيل للتخطيط والتطوير والمشرف على مكتب التخطيط الاستراتيجي، إلى جانب عمله الأكاديمي أستاذًا مشاركًا في مجال العمارة.
وثمَّن الدكتور عبدالعزيز الزهراني هذه الثقة، مؤكدًا أنها ستكون دافعًا لمواصلة العطاء وتسخير خبراته الأكاديمية والإدارية بما يحقق مستهدفات التنمية العمرانية والخدمية في محافظة جدة.