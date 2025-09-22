أمين جدة يكلف الدكتور عبدالعزيز الزهراني وكيلاً للتعمير بالأمانة

وكان الدكتور الزهراني قد تولى عددًا من المسؤوليات العلمية والإدارية، من بينها عمله مستشارًا للأمين للتخطيط العمراني في أمانة محافظة جدة، كما شغل منصب الوكيل للتخطيط والتطوير والمشرف على مكتب التخطيط الاستراتيجي، إلى جانب عمله الأكاديمي أستاذًا مشاركًا في مجال العمارة.