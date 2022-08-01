تسليم أمانة "التنسيقي" لأوقاف الجامعات السعودية إلى "جامعة سعود"

من جانبه قال الأمين العام لأوقاف جامعة الملك سعود الدكتور خالد بن سعد الظافر خلال كلمته في الحفل: إن استضافة أوقاف الجامعة للدورة الثالثة من أمانة المجلس التنسيقي هي مسؤولية كبيرة تستلزم حشد الجهود لإكمال المسيرة والارتقاء بمخرجات المجلس وهو ما تعتزم القيام به أوقاف جامعة الملك سعود، لا سيّما في ظل التقدّم الواضح الذي يحرزه المجلس والذي انعكس من خلال تعاونه مع الهيئة العامة للأوقاف في تنظيم المؤتمر الأول لأوقاف الجامعات السعودية.