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القرقاح يفتتح جمعية "إجلال" لرعاية الأيتام والأرامل بالنماص وتنومة
تخدم 500 يتيم و300 أرملة بالمحافظتين
افتتح محافظ النماص سعد بن هيّاف القرقاح جمعية إجلال لرعاية الأيتام وتُعنى برعاية الأيتام والأرامل في محافظتي (النماص وتنومة) والمراكز التابعة لهما.
جاء ذلك بحضور رؤساء الدوائر الحكومية والمؤسسات الأهليّة للقطاع غير الربحي، وبعض رجال الأعمال ومشايخ القبائل وجمع من الأهالي.
يُشار إلى أن الجمعية الأهلية تخدم ما يقارب 500 يتيم و300 أرملة، وتقدّم لهم المشروعات التربوية والتنموية المختلفة، وتسعى جاهدة إلى تقديم الخدمة بأعلى معايير الجودة، تحت إشراف المركز الوطني للقطاع غير الربحي الذي تأسس في سياق تنمية القطاع غير الربحي؛ الذي يعد هدفًا استراتيجيًا ضمن خطة رؤية 2030 الهادفة إلى تمكين القطاع غير الربحي، وتحقيق أثر أعظم للقطاع على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.