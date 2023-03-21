القرقاح يفتتح جمعية "إجلال" لرعاية الأيتام والأرامل بالنماص وتنومة

يُشار إلى أن الجمعية الأهلية تخدم ما يقارب 500 يتيم و300 أرملة، وتقدّم لهم المشروعات التربوية والتنموية المختلفة، وتسعى جاهدة إلى تقديم الخدمة بأعلى معايير الجودة، تحت إشراف المركز الوطني للقطاع غير الربحي الذي تأسس في سياق تنمية القطاع غير الربحي؛ الذي يعد هدفًا استراتيجيًا ضمن خطة رؤية 2030 الهادفة إلى تمكين القطاع غير الربحي، وتحقيق أثر أعظم للقطاع على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.