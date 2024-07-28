"صحة الشرقية" تطلق جائزة أميز 2024 لتكريم المنشآت الصحية الأفضل أداءً في القطاع الخاص

وتهدف الجائزة إلى تحقيق مفهوم رعاية صحية آمنة ومستدامة مقدمة بقوى عاملة متميزة بمشاركة جميع المنشآت الصحية في المنطقة الشرقية؛ لخلق روح المبادرة والتنافس في توفير الخدمات الصحية ونشر ثقافة سلامة المرضى، وتستهدف المستشفيات والمجمعات العامة والمتخصصة، بشرط أن يمضي على تشغيلها ثلاث سنوات، والتأكد من وجود ترخيص ساري المفعول أثناء التقديم على الجائزة.