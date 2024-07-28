"صحة الشرقية" تطلق جائزة أميز 2024 لتكريم المنشآت الصحية الأفضل أداءً في القطاع الخاص

أطلق فرع وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية جائزة أميز بنُسختها الأولى للمنشآت الصحية بالقطاع الخاص في المنطقة الشرقية، حيث ارتأت تكريم وتقدير المنشآت التي تفوقت وتميزت في خدمة المستفيدين؛ وذلك تعزيزاً للتنافس الإيجابي وضمان تطوير مستويات أداء المنشآت الصحية وتقدير جهودهم المبذولة، وكدافع للاستمرار في السعي نحو التحسين.
وتهدف الجائزة إلى تحقيق مفهوم رعاية صحية آمنة ومستدامة مقدمة بقوى عاملة متميزة بمشاركة جميع المنشآت الصحية في المنطقة الشرقية؛ لخلق روح المبادرة والتنافس في توفير الخدمات الصحية ونشر ثقافة سلامة المرضى، وتستهدف المستشفيات والمجمعات العامة والمتخصصة، بشرط أن يمضي على تشغيلها ثلاث سنوات، والتأكد من وجود ترخيص ساري المفعول أثناء التقديم على الجائزة.
وأوضحت صحة الشرقية عبر منصة إكس التفاصيل حول جائزة أميز، وسيبدأ التقديم على الجائزة من 1 حتى نهاية شهر أغسطس 2024.