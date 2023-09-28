في نسخته السابعة.. محافظ جدة يرعى ملتقى "ستارت سمارت" لريادة الأعمال

وتم اختيار 60 فريقاً من أصل 1010 متقدمين للالتحاق بالمعسكر التدريبي المكثف في يوليو الماضي، لتلقي مهارات ريادة الأعمال، والتخطيط الإستراتيجي، والتسويق، والإدارة المالية، وتصفيتهم في مرحلة نصف النهائي إلى 36 فريقاً لتلقي خدمات الإرشاد والاستشارات المكثفة، ليتم في المرحلة النهائية اختيار 12 فائزاً للحصول على الجوائز المالية، بواقع 3 فائزين في كلّ مسار من المسابقة التي وصل إجمالي الجوائز فيها إلى 465 ألف ريال سعودي.