"تجمع الرياض الأول" يحصد 3 جوائز بملتقى نموذج الرعاية الصحية

يُذكر أن ملتقى نموذج الرعاية الصحية في نسخته الثالثة، جاء تزامنًا مع اكتمال إطلاق 20 تجمعًا صحيًا في المملكة، والذي يعد تجمع الرياض الصحي الأول من بينها.