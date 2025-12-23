محافظ رابغ يدشّن زراعة 400 ألف شجرة مانجروف ذكية دعمًا لـ"السعودية الخضراء"

دشّن محافظ رابغ، خالد بن محمد بن مبيريك، مبادرة زراعة 400 ألف شجرة مانجروف ذكية على شواطئ المحافظة، بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، وفرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة.