محافظ رابغ يدشّن زراعة 400 ألف شجرة مانجروف ذكية دعمًا لـ"السعودية الخضراء"

دشّن محافظ رابغ، خالد بن محمد بن مبيريك، مبادرة زراعة 400 ألف شجرة مانجروف ذكية على شواطئ المحافظة، بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، وفرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة.
وجرى التدشين بحضور مدير عام فرع الوزارة المهندس وليد آل دغيس، ومدير عام فرع المركز الوطني عادل الطياري، في خطوة تعكس التوجه البيئي الوطني نحو تعزيز الغطاء النباتي الساحلي ومواجهة آثار التغير المناخي.
وتهدف المبادرة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز امتصاص الكربون، ودعم مستهدفات مبادرة "السعودية الخضراء"، من خلال تطبيق نموذج تشجير ذكي يعتمد على قياس الأثر البيئي ورفع مستوى الشفافية.
وتُنفّذ المبادرة بالشراكة مع القطاع الخاص ضمن إطار تكاملي يعزز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، ويؤكد الدور الفاعل للمبادرات النوعية في تحقيق الاستدامة البيئية، انسجامًا مع رؤية المملكة 2030.