مبادرة "لنجعلها خضراء" تواصل نشاطها بزراعة 500 شتلة في الحريضة بعسير

يواصل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير أنشطته من خلال زراعة الشتلات وإقامة ورش العمل، ففي مركز الحريضة تتواصل أعمال مبادرة "لنجعلها خضراء" بزراعة 500 شتلة بالواجهة البحرية بالحريضة .
وتفصيلاً، أقيمت ورشة عمل في مكتب رجال ألمع بعنوان :"خدمة ورعاية أشجار البن" ، وذلك في مزرعة المواطن طالع زاهر العسيري والتي تم فيها مناقشة أفضل الممارسات لزراعة البن ورعايتها والرد على استفسارات المزارعين والاستماع لأبرز المعوقات التي تواجههم وإعطاء الحلول المناسبة.
وفي ختام الورشة تم القيام بجولة داخل المزرعة، وتم تكريم الإعلاميين المشاركين بالورشة.
وأقام مكتب محايل عسير ورشة عمل بعنوان :"الممارسات السليمة لأشجار البن" وذلك بمزرعة المواطن عوض بن علي الأسمري والتي تم فيها مناقشة أفضل الممارسات لرعاية أشجار البن والاهتمام بها ورعايتها، وقدمها المهندس إبراهيم محمد الفاهمي وتمت الإجابة على استفسارات المزارعين والاستماع لأبرز المعوقات التي تواجههم وإعطاء الحلول المناسبة للتغلب عليها.
وكان مكتب أبها قد أقام ورشة مماثلة، حيث تأتي هذه الأنشطة في وقت تسعى فيه الوزارة لدعم وتنشيط الزراعة وتأهيل المزارعين.
وفي هذا الصدد، أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بعسير المهندس عبدالله بن حسن الويمني أن هذه الورش والدورات والمبادرات تقام بشكل دوري وعلى مستوى العام تنفيذاً لمستهدفات وحرص الوزارة ومسؤوليها بداية من الوزير ونائبه، مشيداً بجهود الموظفين والمكاتب والوحدات بالفرع وتعاون المزارعين ووسائل الإعلام.