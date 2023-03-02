مبادرة "لنجعلها خضراء" تواصل نشاطها بزراعة 500 شتلة في الحريضة بعسير

وفي هذا الصدد، أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بعسير المهندس عبدالله بن حسن الويمني أن هذه الورش والدورات والمبادرات تقام بشكل دوري وعلى مستوى العام تنفيذاً لمستهدفات وحرص الوزارة ومسؤوليها بداية من الوزير ونائبه، مشيداً بجهود الموظفين والمكاتب والوحدات بالفرع وتعاون المزارعين ووسائل الإعلام.