في ليلة عنوانها الوفاء لأهل العطاء.. تجمع المدينة الصحي يكرّم متقاعدي القطاع بالمنطقة

احتفى مساء أمس الأربعاء تجمع المدينة المنورة الصحي بمنسوبي القطاع الصحي المتقاعدين بالمنطقة للعام الجاري 1445هـ بعد انتهاء فترة عملهم.
وبدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم ألقى الرئيس التنفيذي لتجمع المدينة المنورة الصحي عبدالرحمن الحربي كلمة أثنى فيها على جهود الزملاء والزميلات طيلة فترة خدمتهم لأهالي المدينة المنورة وزوارها خلال مواسم الحج والعمرة، بدعم مباشر من قيادتنا الحكيمة ما كان له بالغ الأثر في تطور مستوى الخدمات الصحية بالمنطقة على مر العقود.
كما شدد الرئيس التنفيذي لتجمع المدينة المنورة الصحي على دور المتقاعدين من منسوبي القطاع الصحي في المرحلة المقبلة وأهمية الاستفادة من خبراتهم ومشورتهم في سبيل الرقي بالخدمات الصحية، متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم المستقبلية.
من جهة أخرى، عبّرت هيفاء أبو النصر في كلمة باسم متقاعدي القطاع الصحي بالمنطقة عن شكرها وتقديرها لتجمع المدينة المنورة الصحي والقائمين عليه نظير اهتمامهم بالمتقاعدين وتكريمهم على ما بذلوه في خدمة الوطن والمواطن والمقيم بالمدينة المنورة.
وأعربت عن سعادتهم وترحيبهم واستعدادهم للمشاركة الفاعلة بالتحول الوطني في القطاع الصحي أحد برامج رؤية السعودية 2030، مؤكدة أن ذلك سوف يكون دافعًا كبيرًا لمن هم على رأس العمل لبذل المزيد من الجهد لإكمال المسيرة وتحقيق أهداف رؤية الوطن الطموحة.
وشاهد الحضور عرضًا مرئيًا يحاكي التحول في تقديم الخدمات الصحية بمنطقة المدينة المنورة منذ عدة سنوات وحتى العهد الزاهر تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء- يحفظهم الله- وبإشراف ومتابعة مستمرة من أمير منطقة المدينة المنورة ونائبه.