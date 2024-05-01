في ليلة عنوانها الوفاء لأهل العطاء.. تجمع المدينة الصحي يكرّم متقاعدي القطاع بالمنطقة

وبدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم ألقى الرئيس التنفيذي لتجمع المدينة المنورة الصحي عبدالرحمن الحربي كلمة أثنى فيها على جهود الزملاء والزميلات طيلة فترة خدمتهم لأهالي المدينة المنورة وزوارها خلال مواسم الحج والعمرة، بدعم مباشر من قيادتنا الحكيمة ما كان له بالغ الأثر في تطور مستوى الخدمات الصحية بالمنطقة على مر العقود.