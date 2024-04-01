بحضور محافظ "الفرشة".. اختتام بطولة "أبطال أجاويد" الرمضانية

شهد محافظ الفرشة بتهامة قحطان، علي جبران آل محسنة، يوم أمس ختام بطولة أجاويد للتنمية الرياضية، التي تُنفذها جمعية التنمية الأهلية بالفرشة ضمن مبادرة "أجاويد2" التي أطلقتها هيئة تطوير منطقة عسير.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية متعب اليزيدي: إن البطولة شملت أنشطة رياضية عدة، استفاد منها أكثر من 300 مستفيد في النطاق الجغرافي للجمعية، منها قرية العتاب.
وأوضح أن البطولة صاحبها تنظيم دورات تدريبية، وندوات صحية، وورشة عمل، بالتعاون مع شركاء النجاح من القطاع الصحي والبلدية والمعهد الثانوي الصناعي وجمعية نجباء لرعاية الأيتام.
وفي ختام فعاليات البطولة كرَّم المحافظ "آل محسنة" الجهات الداعمة والرعاة، واللجان المنظمة للبطولة، كما كرَّم المتسابقين، وقدَّم الهدايا والجوائز للفائزين بالمراكز الأولى لكل بطولة، مقدمًا شكره وتقديره لجميع القائمين على الأنشطة والبرامج خلال الشهر الفضيل المبارك.