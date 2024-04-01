بحضور محافظ "الفرشة".. اختتام بطولة "أبطال أجاويد" الرمضانية

وفي ختام فعاليات البطولة كرَّم المحافظ "آل محسنة" الجهات الداعمة والرعاة، واللجان المنظمة للبطولة، كما كرَّم المتسابقين، وقدَّم الهدايا والجوائز للفائزين بالمراكز الأولى لكل بطولة، مقدمًا شكره وتقديره لجميع القائمين على الأنشطة والبرامج خلال الشهر الفضيل المبارك.