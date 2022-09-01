"تعليم الطائف" يُنظم برنامج "حياك "لتهيئة المعلمين والمعلمات الجدد

وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الأستاذ دكتور فهد بن ماجد الشريف في كلمته للمعلمين والمعلمات الجدد، على الدور الكبير الذي يقوم به المعلمون والمعلمات في رسالتهم التعليمية، مقدمًا ثلاث رسائل للمعلمين والمعلمات مع بداية العام الدراسي الجديد في مهمتهم الوظيفية الحديثة، الأولى مرحباً بهم لمكانتهم العالية في تعليم الخير للأجيال وغرس القيم، والثانية أشار إلى أن الأمل معقود في جهود المعلمين والمعلمات بما يزرعونه اليوم في الطلبة ويحصدونه للوطن في الغد، واختتم بتذكير المعلمين والمعلمات بأهمية العلم وأن هذه الأمانة كبيرة على عاتقهم في رعاية أبناء وبنات الوطن .