"تعليم الطائف" يُنظم برنامج "حياك "لتهيئة المعلمين والمعلمات الجدد

نظمت اليوم الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف برنامج "حياك" برعاية المدير العام للتعليم بالمحافظة، لتهيئة المعلمين والمعلمات الجدد بالإدارة بمشاركة (330) معلمًا ومعلمة وحضور مساعدي المدير العام في مسرح إدارة التعليم بالفيصلية (بنين) ومسرح الإدارة بالحلقة (بنات) .
ويهدف البرنامج الذي تشرف عليه إدارة شؤون المعلمين بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية إلى التهيئة والاستعداد للمعلمين المعلمات الجدد، وتعزيز جانب الولاء الوظيفي، ورفع الإنتاجية، ودعم التقدير الوظيفي، وبدأ البرنامج بالاستقبال والترحيب، ومن ثم خطة تدريبية مكثفة اشتملت على عرض مشهد ترحيبي، ومحاضرة اللوائح والأنظمة، وأهمية التطوير المهني، وأسس أخلاقيات مهنة التعليم واستراتيجيات التعليم.
وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الأستاذ دكتور فهد بن ماجد الشريف في كلمته للمعلمين والمعلمات الجدد، على الدور الكبير الذي يقوم به المعلمون والمعلمات في رسالتهم التعليمية، مقدمًا ثلاث رسائل للمعلمين والمعلمات مع بداية العام الدراسي الجديد في مهمتهم الوظيفية الحديثة، الأولى مرحباً بهم لمكانتهم العالية في تعليم الخير للأجيال وغرس القيم، والثانية أشار إلى أن الأمل معقود في جهود المعلمين والمعلمات بما يزرعونه اليوم في الطلبة ويحصدونه للوطن في الغد، واختتم بتذكير المعلمين والمعلمات بأهمية العلم وأن هذه الأمانة كبيرة على عاتقهم في رعاية أبناء وبنات الوطن .
يذكر أن برنامج حياك يأتي انطلاقًا من حرص وزارة التعليم على دعم المعلمين والمعلمات الجدد والإسهام في رفع كفاءة الأداء التدريسي، وتحسين مخرجات التعليم لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.