"محافظ الزلفي" يلتقي رئيس جمعية "فزعة" للإغاثة والإنقاذ ويشيد بجهودها التطوعية

وتخلل اللقاء استعراضُ أعمال وبرامج الجمعية، ومناقشة خططها المستقبلية، وأشاد محافظ الزلفي بالخدمات والأنشطة التي تقوم بها جمعية "فزعة" من خلال توعية أفراد المجتمع بكيفية التعامل الأمثل مع الكوارث والمخاطر وتدريبهم، علاوة على تقديم العون الإغاثي في الكوارث والأزمات، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ معتبرًا ذلك من أشرف الأعمال، ومجسدةً للقيم الإنسانية النبيلة التي يتحلى بها أبناء هذا المجتمع السعودي.