حائل: توجيه بتسمية مكتبة النادي الأدبي الثقافي باسم الراحل "جارالله الحميد"
وجّه نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن آل سعود، بتسمية مكتبة النادي الأدبي الثقافي بحائل باسم الأديب الراحل جار الله الحميد - رحمه الله - وذلك تقديراً لمسيرته الأدبية والثقافية بالمنطقة.
وأوضح رئيس نادي حائل الأدبي الدكتور نايف المهيلب، أن هذه المبادرة الكريمة من الأمير فيصل بن فهد نائب أمير المنطقة، وهي عادة عتيقة ومعتقه من لدن الأسرة الكريمة بالمملكة العربية السعودية التي تقوم دائماً على كافة المستويات بتكريم المبدعين والمتميزين وأصحاب القلم وأصحاب الكتاب، مشيراً إلى أن الأمير فيصل بن فهد بن مقرن قد كرم الراحل جارالله الحميد حياً وميتاً.
وأضاف المهيلب قائلاً: "إذا كان الأمير فيصل بن فهد هذا المساء كرمه بتسمية مكتبة؛ فإنه قبل ذلك قد زاره في بيته وتفقد أحواله وشجعه، وقد تشرفت برفقة الأمير بزيارته في بيته والإطلاع على مؤلفاته وتوقيعها وتفقد أحواله المالية، وهذا يأتي أيضاً في صدد تكريم الأحياء قبل الأموات، وأقول في هذه المناسبة أن الأمير فيصل قد كرم جارالله الحميد حياً وميتاً، وهذا يأتي في سياق الوفاء والعطاء والتحفيز للأحياء والتحفيز للأدباء وأصحاب القلم الذين يخدمون هذا الوطن العظيم ويخدمون المشهد الثقافي".
وكان الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير حائل قد قام بزيارة لمنزل عبدالعزيز الحميد لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة شقيقه الأديب والشاعر جارالله الحميد - رحمه الله -، وعبّر عن صادق مواساته له ولكافة أفراد أسرة الفقيد وأقاربه، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته وفسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.
يذكر أن الأديب جارالله اليوسف الحميد، انتقل إلى رحمة الله مساء الخميس الماضي بعد معاناة مع المرض ظل خلالها في الفترة الأخيرة من عمره ملازماً بعض المستشفيات في مسقط رأسه مدينة حائل، وكانت مسيرة الأديب العلمية والعملية والثقافية حافلة بالعطاء والإبداع، مما كان له دور في تنويع الحراك الثقافي والقصصي في مسيرة الوطن الثقافية، كما شارك الفقيد في العديد من الأمسيات والحوارات والقراءات الفكرية والثقافية داخل المملكة وخارجها.