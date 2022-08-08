حائل: توجيه بتسمية مكتبة النادي الأدبي الثقافي باسم الراحل "جارالله الحميد"

وأضاف المهيلب قائلاً: "إذا كان الأمير فيصل بن فهد هذا المساء كرمه بتسمية مكتبة؛ فإنه قبل ذلك قد زاره في بيته وتفقد أحواله وشجعه، وقد تشرفت برفقة الأمير بزيارته في بيته والإطلاع على مؤلفاته وتوقيعها وتفقد أحواله المالية، وهذا يأتي أيضاً في صدد تكريم الأحياء قبل الأموات، وأقول في هذه المناسبة أن الأمير فيصل قد كرم جارالله الحميد حياً وميتاً، وهذا يأتي في سياق الوفاء والعطاء والتحفيز للأحياء والتحفيز للأدباء وأصحاب القلم الذين يخدمون هذا الوطن العظيم ويخدمون المشهد الثقافي".