عودة أكثر من 33 ألف طالب وطالبة غدًا لمدارس "تعليم المجمعة"

يعود أكثر من 33 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية، غدًا الاثنين، إلى مقاعدهم في مدارس البنين والبنات بتعليم المجمعة، بعد تمتعهم بإجازة عيد الفطر المبارك.
وأكملت إدارة تعليم المجمعة، الترتيبات اللازمة كافة، لاستقبال الطلبة لاستكمال ما تبقى من الفصل الدراسي الثالث 1445هـ، في ظل متابعة حثيثة ومستمرة من مدير التعليم بمحافظة المجمعة، يوسف بن عبداللطيف الملحم.
وأكد "الملحم" على مديري ومديرات المدارس بتوفير عوامل الراحة للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات.
وحث على ضرورة العمل على إعلاء قيمة الانضباط لدى منسوبي ومنسوبات المدارس والطلاب والطالبات.
من جانبه قال المتحدث الرسمي لتعليم المجمعة فهد المطيري إن مدارس تعليم المجمعة، تمت تهيئتها على أكمل وجه لمتطلبات العملية التربوية والتعليمية والبيئية، لتكون بيئة مدرسية مثالية آمنة.
وأشار "المطيري" إلى تطبيق الدوام الصيفي، ابتداءً من يوم الاثنين، السادس من شوال 1445هـ، ليصبح الاصطفاف الصباحي الساعة 6:45 صباحًا وبداية الحصة الأولى الساعة 7:00 صباحًا.