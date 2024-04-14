عودة أكثر من 33 ألف طالب وطالبة غدًا لمدارس "تعليم المجمعة"

يعود أكثر من 33 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية، غدًا الاثنين، إلى مقاعدهم في مدارس البنين والبنات بتعليم المجمعة، بعد تمتعهم بإجازة عيد الفطر المبارك.