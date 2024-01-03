"حسام بن سعود" يدشن فعاليّات مهرجان "شتاء الباحة 2024" ويطلق فعاليّة هيئة التراث

وأكد الأمير حسام بن سعود الدور الإيجابي للعديد من المهرجانات التي تشهدها المنطقة ومن ذلك المهرجانات الزراعية، حيث أُقيم في هذا العام 12 مهرجانًا، أسهمت في تنويع الوجهات السياحية وتنشيط الحركة الاقتصادية، مشددًا على أهمية العناية بالقرى التراثية بالمنطقة، والعمل على تضافر الجهود بين الجهات الحكومية وعلى رأسها هيئة التراث والمجتمع المحلي لمواصلة الجهود المميزة لتطوير ما تزخر به المنطقة من قرى تراثية وتهيئتها أمام الزوار.