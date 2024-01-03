"حسام بن سعود" يدشن فعاليّات مهرجان "شتاء الباحة 2024" ويطلق فعاليّة هيئة التراث

دشن الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة مساء أمس الأربعاء، مهرجان شتاء الباحة الذي سيشهد 350 فعاليّة متنوعة تُقام في محافظات القطاع التهامي، والتي تستمر لمدة 90 يومًا كما أطلق سموه فعاليّة هيئة التراث التي تبرز تراث المنطقة وتستقبل زوارها من 3-8 يناير من الشهر الجاري بقرية ذي عين الأثرية.
وتخلل الحفل الذي أُقيم بقرية ذي عين الأثرية بمحافظة المخواة، قصيدة شعرية، وأوبريت بعنوان "موطن العز"، بمشاركة فرقة تهامة الشعبية، متضمنًا ثلاث لوحات أبرزت عديد الجوانب التنموية والتطور في المملكة ومنطقة الباحة وصاحبتها عدد من عروض الصوت والضوء التي نفذتها هيئة التراث على مباني القرية.
ونوه أمير منطقة الباحة في تصريح صحفي عقب نهاية الحفل بما تحظى به المنطقة من تنوع جغرافي ثري، حيث يستطيع الزائر التنقل بين الأجواء الباردة في قطاع السراة إلى الأجواء الدافئة في قطاع تهامة، إلى جانب ما تتمتع به من تنوع الوجهات السياحية بين الطبيعة والمتنزهات والتراث وغيرها.
وقال: "تشهد منطقة الباحة حراكًا متزايدًا في عدد الفعاليّات، حيث نشهد اليوم إطلاق فعاليّات شتاء الباحة التي تضم عشرات الفعاليّات في شتى المجالات الرياضية والترفيهية والثقافية والزراعية والتسويقية", مثمنًا التعاون والتكامل بين الجهات المعنية في تفعيل الدور السياحي بالمنطقة.
وأكد الأمير حسام بن سعود الدور الإيجابي للعديد من المهرجانات التي تشهدها المنطقة ومن ذلك المهرجانات الزراعية، حيث أُقيم في هذا العام 12 مهرجانًا، أسهمت في تنويع الوجهات السياحية وتنشيط الحركة الاقتصادية، مشددًا على أهمية العناية بالقرى التراثية بالمنطقة، والعمل على تضافر الجهود بين الجهات الحكومية وعلى رأسها هيئة التراث والمجتمع المحلي لمواصلة الجهود المميزة لتطوير ما تزخر به المنطقة من قرى تراثية وتهيئتها أمام الزوار.
وأشاد بما شهدته بعض القرى التراثية بالمنطقة من تطوير والتي أصبحت وجهة سياحية مثل قرية ذي عين الأثرية وقرية الأطاولة والعبادلة وقرية الموسى، عادًا التراث والآثار بصفة عامة والقرى التراثية بصفة خاصة إرثًا تأريخيًا يحكي تاريخ المنطقة وهويتها، داعيًا زوار وأهالي المنطقة إلى زيارتها والاطلاع على ما تحويه من إرث تاريخي للمنطقة.
حضر الحفل الأمير سعود بن فيصل بن مشعل المشرف العام على فرع هيئة التراث بمنطقة الباحة ومستشار الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، وعددٌ من المسؤولين في المنطقة.