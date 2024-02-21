قضاة ورجال أعمال يهنّئون القيادة بمناسبة "يوم التأسيس"

رفع قضاةُ ورجال أعمال، اليوم الأربعاء، التهنئةَ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسموّ ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، بمناسبة "يوم التأسيس" الذي يوافق 22 فبراير من كل عام.
وقال القاضي السابق الشيخ عبدالله اليوسف: "تحتفي المملكة قيادةً وشعبًا بـ"يوم تأسيس" الدولة السعودية، على يد الإمام محمد بن سعود، قبل ثلاثة قرون، والتي كانت حجر الأساس لهذا الكيان العظيم الذي حقق الوحدة والاستقرار والازدهار، ورسم طريق المجد والعزة والكرامة".
وأضاف "د. يوسف بن صالح الراجحي": منذ عام 1139هـ، وحتى عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده، حفظهما الله، ونحن ننعم بالخير والأمن وعظيم الاستقرار ومواصلة النمو والتقدم المستمر.
وواصل قائلًا: المتابع لتاريخ وطننا الغالي يجد أن تأسيس الدولة السعودية الأولى هو نقطة تحول في تاريخ الجزيرة العربية، التي ساهمت في تجذير مبادئ راسخة ورؤية واضحة من ارتباط المواطن بقيادته منذ عهد الإمام محمد بن سعود، قبل ثلاثة قرون، بعد أزمان من التشتت والفرقة وعدم الاستقرار.
وكذلك ساهمت فيما تحقّق للبلاد في العصر الحالي من نهضة وتنمية شاملة وبناء للإنسان حاضرًا ومستقبلًا، ومكانة عالية بين الدول والشعوب.
وختم تصريحه سائلًا الله العلي القدير أن يديم على وطننا الغالي المزيدَ من الأمن والرخاء والازدهار بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسموّ ولي عهده الأمين، حفظهما الله.
بدوره رفع رجلُ الأعمال هزاع الروسان التهانيَ بـ"يوم التأسيس" لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسموّ ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله.
وقال "الروسان": إن "يوم التأسيس" يأتي ليرسخ في الذاكرة الوطنية السعودية ذكرى مسيرة الكفاح والنجاح والنماء والعطاء؛ فهو يوم خالد لامتداد الدولة السعودية وللوفاء إلى مؤسسيها ومن أسهم في خدمة الوطن من ملوك ومواطنين.
وأضاف: أنه يوم يؤرخ لأيام عظيمة ومحطات مفصلية في تاريخ مملكتنا الغالية، قاده للحاضر المزدهر الذي تشهده بلادنا حاليًّا، والمستقبل الزاهر الذي ينتظرها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله.
فيما رفع رجلُ الأعمال خالد بن إبراهيم العجلان، التهانيَ لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله.
وقال "العجلان": "نستذكر بكلّ فخر واعتزاز في هذه المناسبة، خطوات ومراحل التطور والبناء لهذا الكيان الشامخ، والعلاقة المتينة بين أبناء الوطن وقادتهم، وما يمثّله "يوم التأسيس" من قيمة معنوية وعمق تاريخي وحضاري، رمز أصالتنا العربية وقيمنا الإسلامية السمحة".
وسأل الله عز وجل أن يحفظ قائدَ مسيرتنا ورائد نهضتنا خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويعيد علينا هذه الذكرى وبلادنا العزيزة ترفل في مزيد من الأمن والرخاء والاستقرار.
بدوره رفع رجلُ الأعمال محمد بن عبدالله العثيم، أسمى آيات التهاني وصادق التبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، وإلى كل أفراد الشعب السعودي، بحلول "يوم التأسيس".
وقال "العثيم": إنها ذكرى تعكس لوطننا الحبيب أكثرَ من 300 عام من العراقة والرسوخ والعمق التاريخي والحضاري الذي يجعلنا نعتزّ بالماضي ونصنع حاضرًا مُشرقًا، ونستشرف مستقبلًا زاهرًا مزدهرًا لهذا الوطن الغالي بقيادته الرشيدة، بإذن الله.
من جانبه قال رجل الأعمال حامد بن سعود بن سمار: "إن قرار الاحتفاء بـ"يوم التأسيس" الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، جاء ليؤكّد تمسك هذه البلاد منذ تأسيسها بالشريعة الإسلامية، والعمل من أجل الحفاظ على منجزات الوطن العظيمة، وتحقيق قيم الوسطية والتسامح في ظل نهضة تنموية شاملة حققت للمواطن كل سبل العيش الكريم، حتى أضحت بلادنا مثالًا يحتذى ونبراسًا يقتدى به في التطور والنمو على مختلف الميادين العلمية والاقتصادية والسياسية والثقافية والحضارية، في فترة وجيزة في تاريخ الأمم".
وأضاف "ابن سمار": نسأل المولى، جلّت قدرته، أن يحفظ الوطن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسموّ ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، ويديم علينا الأمن والاستقرار والخير.