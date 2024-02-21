قضاة ورجال أعمال يهنّئون القيادة بمناسبة "يوم التأسيس"

من جانبه قال رجل الأعمال حامد بن سعود بن سمار: "إن قرار الاحتفاء بـ"يوم التأسيس" الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، جاء ليؤكّد تمسك هذه البلاد منذ تأسيسها بالشريعة الإسلامية، والعمل من أجل الحفاظ على منجزات الوطن العظيمة، وتحقيق قيم الوسطية والتسامح في ظل نهضة تنموية شاملة حققت للمواطن كل سبل العيش الكريم، حتى أضحت بلادنا مثالًا يحتذى ونبراسًا يقتدى به في التطور والنمو على مختلف الميادين العلمية والاقتصادية والسياسية والثقافية والحضارية، في فترة وجيزة في تاريخ الأمم".