"لحاضرنا ومستقبلهم لغد أكثر استدامة".. "بيئة أضم" تحتفي بيوم السعودية الخضراء

احتفى مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة أضم بحضور وكيل محافظة أضم علي بن عطية الزهراني بمبادرة السعودية الخضراء تحت عنوان " لحاضرنا ومستقبلهم نمضي لغد أكثر استدامة ".
وتفصيلاً، يأتي ذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص والمنظمات التطوعية بهدف تسليط الضوء على أهمية تضافر وتوحيد جهود المجتمع للوصول لمستقبل أكثر استدامة للجميع.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة أضم عبدالرحمن بن رجب المالكي الفعاليات في المحافظة تضمنت توزيع الشتلات والبذور، وأقيمت محاضرة للتعريف بأهمية مبادرة السعودية الخضراء وأثرها الإيجابي وذلك بالتعاون مع متاجر الحازمي.
ومن جهته أعرب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بالإنابة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس أن يوم السعودية الخضراء يحظى برعاية بالغة لما للبيئة من أهمية في حياة الفرد والمجتمع، وتهدف إلى تحقيق بيئة مزدهرة ومستدامة، تحظى بأعلى درجات الرعاية من الجميع.
وقال إن إدارة البيئة بفرع مكة المكرمة، وقسم التطوع والمسؤولية الاجتماعية، ومكاتب الوزارة بمحافظات المنطقة ، ستنوع محاور الاحتفال بهذه المناسبة.
وتدعو الوزارة المؤسسات والجهات التعاونية، وجميع شرائح المجتمع، للإسهام في حماية البيئة، وترسيخ مفاهيم الوعي حول المخاطر التي تهدد البيئة، وتعزز سبل حمايتها، وتعزز ثقافة الحفاظ على البيئة