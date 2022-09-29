بنك الدم المركزي بصحة حائل يجري 5094 فحصًا مخبريًّا

أجرى بنك الدم المركزي بصحة حائل 5094 فحصًا مخبريًّا خلال شهر سبتمبر الجاري.
كما تم صرف 329 وحدة دم منقولة لمستشفيات المنطقة، فيما استقبل البنك خلال الفترة نفسها 250 متبرعًا بالدم بشكل طوعي بنسبة 100%.
ونفّذ البنك خمس حملات للتبرع بالدم خلال اليوم الوطني السعودي الـ92.
وقالت إدارة بنك الدم المركزي بصحة حائل: إن بنك الدم يستقبل المتبرعين بالدم من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8 صباحًا وحتى 7 مساءً.
وأشارت إلى تلقي البنك حافظتين من الصفائح الدموية، وسريرين خاصين بالتبرع بالدم من جمعية "دماؤنا صدقة".
كما أكدت حرصها على تطبيق معايير الجودة وتوفير الأجهزة المخبرية الحديثة التي تخدم المرضى بالمنطقة.