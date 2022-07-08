ليعيشوا فرحة العيد ...خيرية "الوداد" تسلم 10 أطفال لأسرهم المحتضنة

سلمت جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام 10 أطفال أيتام من فاقدي الرعاية الوالدية، لأسر سعودية محتضنة بعد أن استوفت كل إجراءات الاحتضان وحصلت على رخصة الاحتضان، ليعيشوا فرحة العيد مع أسرهم المحتضنة.
جاء تسليم الأطفال في يوم التروية من خلال فروع "الوداد" في مناطق الرياض، الشرقية، مكة المكرمة، وعسير، وسط أجواء مليئة بالسعادة والفرحة.
وكانت جمعية الوداد قد وضعت عدة شروط لاحتضان الأطفال الأيتام والتي من أهمها أن تكون الأسرة سعودية مكونة من زوجين (زوج وزوجة)، ألا يزيد عمر الزوجة على 50 عامًا ولا يقل عن 25 عامًا، تحقق أهلية الأسرة للاحتضان (أمنيًا واقتصاديًا وصحيًا ونفسيًا واجتماعيًا)، وتحقيق شرط الرضاعة الشرعية للطفل المحتضن.
يُشار إلى أن "الوداد "هي أول جمعية سعودية متخصصة في رعاية الأطفال الأيتام من فاقدي الرعاية الوالدية دون عمر السنتين على مستوى المملكة العربية السعودية وإسناد احتضانهم إلى أسر مؤهلة، وتتولى بموجب عقد إسناد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنفيذ مشروع "الاحتضان" على مستوى المملكة.