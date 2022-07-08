ليعيشوا فرحة العيد ...خيرية "الوداد" تسلم 10 أطفال لأسرهم المحتضنة

وكانت جمعية الوداد قد وضعت عدة شروط لاحتضان الأطفال الأيتام والتي من أهمها أن تكون الأسرة سعودية مكونة من زوجين (زوج وزوجة)، ألا يزيد عمر الزوجة على 50 عامًا ولا يقل عن 25 عامًا، تحقق أهلية الأسرة للاحتضان (أمنيًا واقتصاديًا وصحيًا ونفسيًا واجتماعيًا)، وتحقيق شرط الرضاعة الشرعية للطفل المحتضن.