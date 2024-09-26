"الحسن" يشارك طلاب "ثانوية ومتوسطة أشيقر" بشقراء احتفالهم باليوم الوطني

رعى مدير التعليم بمحافظة شقراء الدكتور إبراهيم عبدالله الحسن احتفال اليوم الوطني ٩٤ في "ثانوية ومتوسطة أشيقر"، وشاركهم فرحتهم ، بحضور رئيس مركز أشيقر عبدالله خالد الضويان وعددٍ من المسؤولين والأعيان ومنسوبي وطلاب المدرسة، وسط أجواء حماسية كرنفالية مفعمة بالفخر والاعتزاز بالوطن ومقدراته.
وتفصيلاً .. أقامت ثانوية ومتوسطة أشيقر، احتفالاً باليوم الوطني ٩٤ ، قدمه الطالبان تميم النجيدي ومازن المنصور، وافتتح بالسلام الوطني، والقرآن الكريم، ثم ألقى مدير المدرسة أحمد شايع كلمة رفع خلالها التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله-، وولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - باليوم الوطني الـ ٩٤ ، مشددًا على ضرورة تعزيز الحب والانتماء للوطن وولاة الأمر في نفوس النشء، والحفاظ على مقدرات الوطن، والاعتزاز بمنجزاته.
فيما شاهد الحضور عرضًا مرئيًا بعنوان "صنع في السعودية"، وألقى الطالب بدر نجر الدوسري قصيدة وطنية، ثم استمتع الجميع بمشاهدة عرض مرئي بعنوان "جبل طويق " الذي شد انتباه الحضور، وأبهرهم بتميزه وإبداع الطلاب في إخراجه وتنفيذه.
وألقى كلمة الطلاب الطالب وليد الخنيفر، ثم تم عرض مرئي بعنوان "دور المؤسس" ، ثم شارك الطلاب في مسابقة وطنية، تركز أسئلتها على تاريخ الوطن، وتم خلالها توزيع الجوائز على الفائزين.
وتخلل الحفل تتويج الفائزين في دوري "نحلم ونحقق" الذي أُقيم بمناسبة اليوم الوطني، ثم قام مدير التعليم ورئيس المركز وضيوف الحفل بزيارة المعرض الفني الذي أعده طلاب المدرسة.
واختتمت الفعاليّات بمشاركة الحضور في "لوحة مشاعر وطنية" التي جهزت، ليدون فيها الحضور مشاعرهم تجاه اليوم الوطني، والقيادة الرشيدة، والوطن، إذ عبّروا فيها عن حبهم وولائهم للوطن ببصمات من القلب، مؤكدين فيها أن حب الوطن ينبض في قلوب الجميع، كما تنبض الحياة في الأرواح، وجددوا فيها الولاء والانتماء للوطن وقادته -حفظهم الله-.