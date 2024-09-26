"الحسن" يشارك طلاب "ثانوية ومتوسطة أشيقر" بشقراء احتفالهم باليوم الوطني

واختتمت الفعاليّات بمشاركة الحضور في "لوحة مشاعر وطنية" التي جهزت، ليدون فيها الحضور مشاعرهم تجاه اليوم الوطني، والقيادة الرشيدة، والوطن، إذ عبّروا فيها عن حبهم وولائهم للوطن ببصمات من القلب، مؤكدين فيها أن حب الوطن ينبض في قلوب الجميع، كما تنبض الحياة في الأرواح، وجددوا فيها الولاء والانتماء للوطن وقادته -حفظهم الله-.