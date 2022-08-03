جدة.. "كفى" تُقنع 21 شابًا بالإقلاع عن التدخين وتحيلهم لعياداتها

وقال مدير عام جمعية "كفى" بمنطقة مكة المكرمة إبراهيم بن أحمد الحمدان: إن المعرض زاره عشرات الزوار من الجنسين؛ حيث تفاعلوا مع فريق "كفى" التوعوي، في حين أبدى 21 شابًا منهم رغبته في العلاج والإقلاع عن التدخين والتبغ نهائيًا.