جدة.. "كفى" تُقنع 21 شابًا بالإقلاع عن التدخين وتحيلهم لعياداتها

أقنعت جمعية "كفى" للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بجدة، 21 شابًا بالإقلاع عن التدخين وإحالتهم لعياداتها الثابتة لتلقي العلاج.
يأتي ذلك بعد رغبة هؤلاء الشباب في الإقلاع عن السموم؛ إثر زيارتهم لمعرض الجمعية بممشى الفيحاء؛ تزامنًا مع العطلة الصيفية وضمن مبادرة "نقي".
وقال مدير عام جمعية "كفى" بمنطقة مكة المكرمة إبراهيم بن أحمد الحمدان: إن المعرض زاره عشرات الزوار من الجنسين؛ حيث تفاعلوا مع فريق "كفى" التوعوي، في حين أبدى 21 شابًا منهم رغبته في العلاج والإقلاع عن التدخين والتبغ نهائيًا.
وأضاف "الحمدان": هذه المعارض والتي تنظم في المتنزّهات وأماكن التجمعات الأسرية، تعد فرصة ثمينة للتوعية والتثقيف بأخطار السموم.
ولفت إلى أن الكثير من الشباب ما أن يطّلع ويرى ما ينتج عنه تعاطي السجائر ومشتقات التبغ من أضرار جسيمة تودي بحياة الملايين سنويًا حول العالم، حتى يعلن رغبته في العلاج والتغيير الايجابي لحياة صحية آمنة.