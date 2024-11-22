جمعية "لأجلهم" لدعم ذوي الإعاقة تُطلق خدمة التبرع عبر الرسائل النصية SMS

أعلنت جمعية لأجلهم، المختصة بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية، عن إطلاق خدمة التبرع عبر الرسائل النصية (SMS) لتسهيل عملية التبرع وتشجيع المساهمات الخيرية.