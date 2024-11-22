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جمعية "لأجلهم" لدعم ذوي الإعاقة تُطلق خدمة التبرع عبر الرسائل النصية SMS

تُسهم التبرعات في تنظيم البرامج التدريبية وتوفير الخدمات والمبادرات لهذه الفئة
جمعية "لأجلهم" لدعم ذوي الإعاقة تُطلق خدمة التبرع عبر الرسائل النصية SMS
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أعلنت جمعية لأجلهم، المختصة بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية، عن إطلاق خدمة التبرع عبر الرسائل النصية (SMS) لتسهيل عملية التبرع وتشجيع المساهمات الخيرية.

يمكن للمتبرعين استخدام الخدمة بسهولة:

- للتبرع لمرة واحدة: إرسال رسالة فارغة إلى الرقم 5617

- للتبرع الشهري بمبلغ 12 ريالاً: إرسال الرقم 1 إلى نفس الرقم

أهداف الخدمة

تأتي هذه المبادرة لتوفير طرق أسهل وأكثر راحة لفاعلي الخير، وزيادة مداخيل الجمعية لدعم برامجها وأنشطتها النوعية، وتهدف الجمعية إلى:

1- تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: من خلال تقديم برامج تدعم الاستقلالية والدمج المجتمعي

2- تحسين جودة حياة ذوي الإعاقة: بتوفير خدمات صحية وتعليمية واجتماعية مميزة

3- نشر الوعي المجتمعي: حول حقوق ذوي الإعاقة والتحديات التي يواجهونها

أهمية التبرعات

التبرعات تساهم بشكل مباشر في تمكين الجمعية من:

- تنظيم ورش العمل والبرامج التدريبية المخصصة لذوي الإعاقة وأسرهم

- توفير الأدوات والخدمات المساعدة لذوي الإعاقة

- دعم المبادرات التي تعزز دمج ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة

جمعية لأجلهم
جمعية لأجلهم لذوي الإعاقة
جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة

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