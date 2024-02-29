اختتام فعاليات منتدى الخرج الصناعي بحضور تجاوز الـ25 ألف زائر

وبهذه المناسبة، أكد المشرف العام على منتدى الخرج الصناعي رئيس غرفة الخرج المهندس عبدالعزيز الشريف أن المنتدى حظي باهتمام ورعاية كريمة من أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وحضور وتدشين من قبل محافظ الخرج الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز، وحضور واهتمام من معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن خالد الخريف وعدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات السعودية المتخصصة في قطاع الصناعة.