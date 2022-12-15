إطلاق المؤتمر السعودي العالمي الثالث لتقويم الأسنان الشفاف.. اليوم

وبيّن أن الدكتورة فلاسكاليك سوف تستعرض رحلتها في التقويم الشفاف "الانفزلاين" خلال 25 عامًا من عملها وتسلط الضوء على التطور الذي طرأ عليه، كما ستعرض ورشة العمل هذه مجموعة واسعة من الحالات السريرية لعرض تطور النظام، إلى جانب عقد دورة تقويم الأسنان الرقمية ومن ثم التعريف بالمعدات المختلفة المستخدمة.