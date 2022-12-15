إطلاق المؤتمر السعودي العالمي الثالث لتقويم الأسنان الشفاف.. اليوم

تطلق الجمعية السعودية لتقويم الأسنان، المؤتمر السعودي العالمي الثالث لتقويم الأسنان الشفاف بالرياض خلال الفترة 16- 17 ديسمبر 2022، وسط حضور عالمي من قِبل كبار الأطباء السعوديين والدوليين من مختلف دول العالم للمشاركة في هذا الحدث الكبير، إلى جانب العديد من الورش والمحاضرات التي ستلقي الضوء على أحدث ما توصل إليه العلم في طب تقويم الأسنان في العالم.
وأكد الدكتور محمد بن مرشد الحربي رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لتقويم الأسنان، أن المؤتمر يضم سلسلة من المحاضرات وورش العمل التي تتناول بشكل مفصل التقويم الشفاف، ومن أبرزها محاضرة "25 عامًا من علاج التقويم الواضح من البحث إلى الممارسة السريرية".
وبيّن أن الدكتورة فلاسكاليك سوف تستعرض رحلتها في التقويم الشفاف "الانفزلاين" خلال 25 عامًا من عملها وتسلط الضوء على التطور الذي طرأ عليه، كما ستعرض ورشة العمل هذه مجموعة واسعة من الحالات السريرية لعرض تطور النظام، إلى جانب عقد دورة تقويم الأسنان الرقمية ومن ثم التعريف بالمعدات المختلفة المستخدمة.
ونجحت الجمعية السعودية لتقويم الأسنان، في عقد المؤتمر السنوي الثاني للتقويم الشفاف، والذي كان يعد أول مؤتمر افتراضي في تاريخ الجمعية بسبب تداعيات جائحة كورونا.