محافظ الليث يشارك أبناءه الأيتام مأدبة الإفطار ويشيد بجهود الحكومة لرعايتهم

وأكد "الزهراني" أهمية تنمية شخصية اليتيم، وزرع القيم الحميدة والفاضلة في نفسه، ليكون عنصرًا صالحًا في مجتمعه، وفردًا فاعلًا في وطنه؛ تجسيدًا لتوجيهات القيادة الرشيدة أيدها الله؛ مشيدًا بما تقدمه جمعية رعاية الأيتام بالليث من أعمال وخدمات اجتماعية وإنسانية.