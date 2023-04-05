محافظ الليث يشارك أبناءه الأيتام مأدبة الإفطار ويشيد بجهود الحكومة لرعايتهم

أشاد محافظ الليث عمران الزهراني، أمس الثلاثاء، بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من اهتمام بأبنائها الأيتام، ورعاية شؤونهم، وتلبية احتياجاتهم.
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم أبناءه الأيتام مأدبة الإفطار، بحضور مديري ورؤساء الجهات الحكومية، ورئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام بالليث علي العرياني وعدد من جهات القطاع الثالث غير الربحي.
وأكد "الزهراني" أهمية تنمية شخصية اليتيم، وزرع القيم الحميدة والفاضلة في نفسه، ليكون عنصرًا صالحًا في مجتمعه، وفردًا فاعلًا في وطنه؛ تجسيدًا لتوجيهات القيادة الرشيدة أيدها الله؛ مشيدًا بما تقدمه جمعية رعاية الأيتام بالليث من أعمال وخدمات اجتماعية وإنسانية.
من جهته أعرب "العرياني" عن شكره لمحافظ الليث على مشاركته الأيتام مأدبة الإفطار، مثمنًا توجيهاته الرامية إلى تفعيل الدور الريادي للجمعية بتسخير الإمكانات كافة لخدمة ورعاية اليتيم وأسرته.
وأوضح أن الجمعية ترعى 1410 أيتام، وكذلك ما تقدمه من برامج نوعية تسهم في تنمية مهارة اليتيم؛ مشيرًا إلى تبني الجمعية لعدد من الشراكات مع القطاعين العام والخاص للتأهيل والتعليم والتطوير.