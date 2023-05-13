مكة.. المركز الوطني للوقاية من الآفات "وقاء" يحتفل بيوم الصحة النباتية

احتفل المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بمنطقة مكة المكرمة "وقاء"، باليوم الدولي للصحة النباتية في أحد الأسواق التجارية بجدة.
وتهدف مناسبة اليوم الدولي للصحّة النباتية إلى توعية المزارعين والمهتمّين وجميع فئات المجتمع بالصحة النباتية، وأهمية وقاية النباتات من الآفات، كذلك تمكين الإدارة المستدامة للآفات، وتقليل الاعتماد على المبيدات الكيميائية، وتشجيع البحوث والابتكارات في مجال الصحة النباتية، والمساهمة في الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، وجودة الحياة والنمو الاقتصادي.
جدير بالذكر أن الجناح يشرف عليه مختصُّون في مجال وقاية النبات؛ لتقديم الاستشارات الفنية، ونقل المعرفة والتوعية والتثقيف حول تشخيص الآفات والأمراض النباتية، وسبل الوقاية منها، والمكافحة لاستدامة ونمو القطاع الزراعي.