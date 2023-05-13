مكة.. المركز الوطني للوقاية من الآفات "وقاء" يحتفل بيوم الصحة النباتية

وتهدف مناسبة اليوم الدولي للصحّة النباتية إلى توعية المزارعين والمهتمّين وجميع فئات المجتمع بالصحة النباتية، وأهمية وقاية النباتات من الآفات، كذلك تمكين الإدارة المستدامة للآفات، وتقليل الاعتماد على المبيدات الكيميائية، وتشجيع البحوث والابتكارات في مجال الصحة النباتية، والمساهمة في الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، وجودة الحياة والنمو الاقتصادي.