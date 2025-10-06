"حياة" للتوحد بالمجاردة.. بدأت فكرة وأصبحت واقعًا يرعى أطفال محافظتي المجاردة وبارق

نفذت جمعية حياة للتوحد بمحافظة المجاردة ضمن برنامجها النوعي "نبض الحياة للتأهيل السلوكي والعلاجي وتنمية المهارات الأساسية" عددًا من الجلسات التأهيلية للأطفال المستفيدين من خدماتها، بإشراف أخصائيات مركز نظرة تفاؤل للرعاية النهارية بمحافظة بارق.
ويهدف البرنامج إلى تقديم ثلاث جلسات أسبوعية لكل مستفيد، تسهم في تنمية المهارات الأساسية للأطفال المصابين باضطراب التوحد، وتمكينهم من الاندماج في المجتمع.
وتأتي هذه الجهود استمرارًا لرسالة الجمعية في تقديم الدعم والرعاية لأسر أطفال التوحد وصناعة الأمل نحو مستقبل أفضل.
وحول إنشاء جمعية "حياة" للتوحد حديثًا بمحافظة المجاردة، أوضحت لـ"سبق" المؤسس والمسؤول التنفيذي للجمعية جميلة زاهر الشهري قائلة:
"بدأت حكايتنا بفكرة ضمن مبادرات (أجاويد الفكرة) التي أطلقها ورعاها سمو أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز – حفظه الله – والتي صنعت للأهالي فرصًا حقيقية للمبادرة والعطاء. تحولت تلك الفكرة إلى مبادرة على أرض الواقع، ثم كبرت بالعمل والإصرار حتى أصبحت اليوم جمعية حياة للتوحد أول جمعية متخصصة تخدم أطفال التوحد وأسرهم في محافظتي المجاردة وبارق".
وأضافت:"منذ حصول الجمعية على ترخيصها الرسمي، كان مركز نظرة تفاؤل للرعاية النهارية ببارق الداعم الأول لمسيرتنا، حيث بادر بتقديم الجلسات التأهيلية مجانًا لأبناء المستفيدين إلى حين وصول الدعم المالي، فكان شريكًا أساسيًا وسندًا حقيقيًا في بداياتنا. واليوم نفتخر بخدمة أكثر من 30 مستفيدًا عبر برامج نوعية وبشراكات مع جهات مجتمعية عديدة، ونؤكد أن استمرار هذه المسيرة مرهون بوقوف الداعمين ومساندتهم لرسالتنا حتى نواصل فتح أبواب الأمل لأطفالنا وأسرهم، وبإذن الله القادم أجمل وأعظم بدعم الأوفياء الذين آمنوا أن أطفال التوحد يستحقون الكثير".
وتابعت الشهري قائلة:"تقدّم جمعية حياة للتوحد بمحافظة المجاردة، بالشراكة مع مركز نظرة تفاؤل للرعاية النهارية بمحافظة بارق، جلسات تأهيل مجانية بإشراف أخصائيات ذوات كفاءة عالية، تشمل جلسات التخاطب لتنمية مهارات النطق والتواصل والتعبير، وجلسات تعديل السلوك لترسيخ السلوكيات الإيجابية وتعزيز الاستقلالية، وجلسات تنمية المهارات لدعم المهارات الحياتية والحركية والاجتماعية، إلى جانب الاستشارات الأسرية لمساندة الوالدين وتمكينهم من التعامل الصحيح مع أبنائهم".
وأكدت:"رسالتنا هي تهيئة بيئة داعمة تساعد الأطفال على النمو بثقة، وتمنح الأسر القوة والأمل في مسيرتهم".
كما بينت الشهري أن الجمعية شاركت في فعاليات اليوم الوطني، في حضور مفعم بالوفاء والانتماء، كان فرصة لإبراز رسالة الجمعية بأن أبناء التوحد جزء فاعل من هذا الوطن الغالي.
وقالت:"جسّدت جمعية حياة للتوحد حضورها بالعمل والرسالة، حيث استمتع أطفالنا بركوب الخيل والمرسم، وترددت كلمات الاعتزاز من رئيس مجلس الإدارة والمسؤول التنفيذي، ليُختتم يومنا بتقديم هدايا للأطفال وأمهاتهم في وطن يحتضن أحلامهم ويؤمن بقدراتهم".
واختتمت جميلة الشهري حديثها قائلة:"أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لسمو أمير منطقة عسير الداعم الأول لهذه الجمعية الغالية الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وللمحافظ الأستاذ ناصر بن مفرح العسيري على دعمه وتوجيهه ومساندته التي كان لها أثر بالغ في انطلاقة الجمعية".