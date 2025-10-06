"حياة" للتوحد بالمجاردة.. بدأت فكرة وأصبحت واقعًا يرعى أطفال محافظتي المجاردة وبارق

وأضافت:"منذ حصول الجمعية على ترخيصها الرسمي، كان مركز نظرة تفاؤل للرعاية النهارية ببارق الداعم الأول لمسيرتنا، حيث بادر بتقديم الجلسات التأهيلية مجانًا لأبناء المستفيدين إلى حين وصول الدعم المالي، فكان شريكًا أساسيًا وسندًا حقيقيًا في بداياتنا. واليوم نفتخر بخدمة أكثر من 30 مستفيدًا عبر برامج نوعية وبشراكات مع جهات مجتمعية عديدة، ونؤكد أن استمرار هذه المسيرة مرهون بوقوف الداعمين ومساندتهم لرسالتنا حتى نواصل فتح أبواب الأمل لأطفالنا وأسرهم، وبإذن الله القادم أجمل وأعظم بدعم الأوفياء الذين آمنوا أن أطفال التوحد يستحقون الكثير".