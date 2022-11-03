محافظ الزلفي يرأس الاجتماع الأول لمعالجة التشوه البصري ويشدد على الشراكة المجتمعية

وخلال الاجتماع، تم التشديد على أهمية الشراكات المجتمعية لمعالجة التشوه البصري، بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى مناقشة عددٍ من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وصدر على إثرها جملة من القرارات والتوصيات اللازمة.