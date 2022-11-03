محافظ الزلفي يرأس الاجتماع الأول لمعالجة التشوه البصري ويشدد على الشراكة المجتمعية

ترأس محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي الاجتماع الأول لمبادرة معالجة التشوه البصري بالمحافظة، بحضور مديري القطاعات الحكومية ذات العلاقة وذلك بقاعة الاجتماعات بالمحافظة.
وجرى خلال الاجتماع، تشكيل أعضاء اللجنة العليا وتحديد برنامج عمل الفرق الفنية من الجهات المشاركة. ثم شاهد المجتمعون عرضًا مرئيًا يتناول مفهوم (تحسين المشهد الحضري) من إعداد بلدية المحافظة.
وخلال الاجتماع، تم التشديد على أهمية الشراكات المجتمعية لمعالجة التشوه البصري، بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى مناقشة عددٍ من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وصدر على إثرها جملة من القرارات والتوصيات اللازمة.