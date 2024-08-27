في جمعيتها العمومية.. "مكافحة السرطان" تعتمد القوائم المالية 2023

افتُتِح الاجتماع بكلمة من نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد الهاجري الذي شكر الأعضاء على حضورهم ودعمهم المستمر لجهود الجمعية، ثم بدأ الأعضاء الاجتماع باستعراض أولى المواضيع وهي اعتماد القوائم المالية لعام 2023، حيث تمت الموافقة بالإجماع على التقارير المالية التي تعكس أداء الجمعية المالي على مدار العام المنتهي.