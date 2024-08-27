في جمعيتها العمومية.. "مكافحة السرطان" تعتمد القوائم المالية 2023
عقدت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان اجتماع الجمعية العمومية العادية (الثاني) وغير العادية (الأول) أمس الاثنين بمقرها الرئيسي في الرياض، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية، وبإشراف من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المهمة التي تهدف إلى تعزيز عمل الجمعية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
افتُتِح الاجتماع بكلمة من نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد الهاجري الذي شكر الأعضاء على حضورهم ودعمهم المستمر لجهود الجمعية، ثم بدأ الأعضاء الاجتماع باستعراض أولى المواضيع وهي اعتماد القوائم المالية لعام 2023، حيث تمت الموافقة بالإجماع على التقارير المالية التي تعكس أداء الجمعية المالي على مدار العام المنتهي.
تجدر الإشارة إلى أن الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان مكّنت أفراد المجتمع من الإسهام في تيسير رحلة علاج مرضى السرطان ومساندتهم من خلال موقع جمع التبرعات الإلكتروني .