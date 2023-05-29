"هيئة المحاسبين" تحتفل بـ990 من الحاصلين على الشهادات المهنية للعام 2022

نظمت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، مساء أمس الاثنين، الحفل السنوي للحاصلين والحاصلات على الشهادات المهنية لعام 2022م تحت عنوان "نجاحنا قصة.. تقدر تعيشها" حيث احتفلت الهيئة بـ990 محاسباً ومحاسبة لحصولهم على الشهادات المهنية في اختبارات زمالة الهيئة وأخصائي ضريبة القيمة المضافة وفني المحاسبة والمسار التدريبي للمحاسبة والمراجعة الحكومية والشهادة المهنية في المعايير الدولية للتقرير المالي؛ ما يؤكد حرص الهيئة على دعم وتمكين المحاسبين والاحتفاء بهم سعياً لتمكين مهنة المحاسبة في المملكة.

جاء ذلك خلال الاحتفال بتدشين منصة توطين التدريبية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتدريب أكثر من سبعة آلاف محاسب ومحاسبة لتأهيلهم لسوق العمل، كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة وجامعة الملك سعود والتي تهدف إلى تفعيل مبادرة معامل المحاكاة المحاسبية في الجامعة من خلال دعم تدريب الطلاب على استعمال الأنظمة المحاسبية خلال مرحلتهم الجامعية ودمج التعليم النظري بالواقع العملي لتأهيلهم لسوق العمل.

وقد تم خلال الحفل استعراض عدد من قصص النجاح للحاصلين على الشهادات المهنية. وفي ختام الحفل، كرمت الهيئة الحاصلين والحاصلات على جوائز التفوق في الشهادات المهنية.