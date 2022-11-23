بفعاليات نوعية.. "غضا عنيزة" يفتح أبوابه للزوار غدًا

ينطلق، يوم غد الخميس، مهرجان الغضا بعنيزة أبرز الفعاليات الشتوية بالقصيم؛ لارتباطه بشجرة الغضا التي تشتهر بها المحافظة وترنّم بها الشعراء، ويحظى باهتمام من المسؤولين بعنيزة؛ لحمايتها من التدهور والجفاف.
ويفتح المهرجان أبوابه أمام الزوار، معلنًا موسمًا جديدًا من البرامج التي تستهدف كل شرائح الأسرة، وهي فعاليات متنوعة وأفكار جيدّة تواكب الحراك السياحي والترفيهي الذي تعيشه السعودية والتحولات في هذا القطاع الواعد، حيث تولي الجمعية السياحية التعاونية بعنيزة وهي الجهة المُنظّمة المهرجان اهتمامها للخروج بثوب جاذب.
ورحّب المشرف العام على المهرجان يوسف الوهيب بالجميع بقوله: "مرحبًا بالزوار في مهرجان الغضا في هذه النسخة التي سيظهر فيها بثوب مغاير بفضل التجهيزات المبكرة والاستعدادات الكبيرة التي نفذتها اللجان العاملة حيث تم تهيئة البنية التحية بتجديد موقع المسرح".
وأشار إلى بناء منطقة فعاليات مستقلة وقريبة من نقاط البيع، تسهم في زيادة حركة البيع والشراء للمشاركين إضافة إلى الانتهاء من تجهيز بوليفارد الغضا واحتوائه على مضامير للمشي وجلسات صممت بطريقة جاذبة تستهوي الزوار مع منطقة "كشتة ووناسة" الخاصة بتجهيز كل مستلزمات الرحلات البرية من الخيام وغيرها بمنطقة مليئة بأشجار الغضا.
وأردف "الوهيب": علاوة على ذلك، هناك استزراع الغضا تحت عنوان "ذكرى بشجرة غضا" ومنطقة الألعاب واستقلاليتها والفن التشكيلي والفعاليات التفاعلية مثل عروض السيرك والخيول والفنون والألعاب الإلكترونية والكرنفالات اليومية وأجواء المونديال من قلب النفود والسيارات المعدلة والطيران الشراعي وبطولات التحدي المختلفة مع مشاركات متميزة لوزارة الرياضة والبلدية والزراعة ومنصات ضيافة متعددة".
وتابع: تم الانتهاء من الحملات الدعائية عبر توزيع اللوحات في الكثير من المواقع داخل وخارج المحافظة، إضافةً إلى توجيه الدعوات للكثير من الشخصيات؛ للاحتفاء بهذا الحدث الكبير".