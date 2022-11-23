بفعاليات نوعية.. "غضا عنيزة" يفتح أبوابه للزوار غدًا

ويفتح المهرجان أبوابه أمام الزوار، معلنًا موسمًا جديدًا من البرامج التي تستهدف كل شرائح الأسرة، وهي فعاليات متنوعة وأفكار جيدّة تواكب الحراك السياحي والترفيهي الذي تعيشه السعودية والتحولات في هذا القطاع الواعد، حيث تولي الجمعية السياحية التعاونية بعنيزة وهي الجهة المُنظّمة المهرجان اهتمامها للخروج بثوب جاذب.