محافظة خليص تدشن مشروع تشجير المنتزه الوطني بمساحة 18 مليون متر مربع

دشن وكيل محافظة "خليص" بندر العتيبي، مشروع تشجير "متنزه خليص الوطني" بمساحة 18 مليون متر مربع وخلال مدة زمنية تصل إلى 36 شهرًا.
يأتي هذا المشروع بالتعاون بين المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ومكتب الوزارة بمحافظة خليص، وشرطة محافظة خليص، وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وممثلين من جامعة كاوست.
وكان الافتتاح بحضور المهندس عبد الله الصبحي مدير إدارة البيئة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، والمهندس أنس البلادي مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة خليص.
وأوضح مدير المتنزهات الوطنية بمنطقة مكة المكرمة وممثل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، المهندس عادل الطياري؛ أن "محاور المشروع تتلخص في: "زراعة 135,000 شتلة، وتسوير المتنزه بسياج يصل طوله إلى 15,511 مترًا طوليًّا، وإنشاء شبكة ري، وتوريد وتركيب 4 خزانات مياه".
وأضاف أن المشروع يأتي ضمن مبادرة "أخضر مكة" المتوافقة مع رؤية السعودية 2030، و"مبادرة السعودية الخضراء" من خلال إعادة تأهيل الغطاء النباتي على مستوى منطقة مكة المكرمة.