محافظة خليص تدشن مشروع تشجير المنتزه الوطني بمساحة 18 مليون متر مربع

وأوضح مدير المتنزهات الوطنية بمنطقة مكة المكرمة وممثل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، المهندس عادل الطياري؛ أن "محاور المشروع تتلخص في: "زراعة 135,000 شتلة، وتسوير المتنزه بسياج يصل طوله إلى 15,511 مترًا طوليًّا، وإنشاء شبكة ري، وتوريد وتركيب 4 خزانات مياه".