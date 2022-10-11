"محافظ الزلفي" يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية ومنجزات الفريق الفني

واستعرض المجتمعون -خلال الاجتماع- ما أنجزه الفريق الفني للسلامة المرورية خلال الفترة الماضية، ثم ناقش المجتمعون عددًا من التقارير الفنية المتعلقة ببعض الشوارع والميادين؛ من أهمها طريق الملك عبدالعزيز، وطريق الملك سلمان بن عبدالعزيز، وشارع الأمير سطام بن عبدالعزيز، إضافة لدراسة تحويل الإشارات الضوئية في ١٠ تقاطعات إلى دورات.. كما شملت المناقشات عددًا من الموضوعات التي صدر على إثرها العديد من التوصيات التي ستسهم في تحقيق السلامة المرورية بالمحافظة.