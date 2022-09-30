المبتعثات في جامعات أستراليا يحتفلن باليوم الوطني الـ92

احتفلت مجموعة من المبتعثات والمرافقات في أستراليا باليوم الوطني الـ92 في قاعة بجامعة فلندرز، وذلك عبر تجهيز ركن خاص للاحتفالية التي بدأت بالقرآن الكريم، ثم السلام الوطني، ثم كلمة للمبتعثة من جامعة نجران وباحثة الدكتوراه عزيزة الصيعري.