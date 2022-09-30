المبتعثات في جامعات أستراليا يحتفلن باليوم الوطني الـ92

احتفلت مجموعة من المبتعثات والمرافقات في أستراليا باليوم الوطني الـ92 في قاعة بجامعة فلندرز، وذلك عبر تجهيز ركن خاص للاحتفالية التي بدأت بالقرآن الكريم، ثم السلام الوطني، ثم كلمة للمبتعثة من جامعة نجران وباحثة الدكتوراه عزيزة الصيعري.
وعبَّرت "الصيعري" في كلمتها عن حبها الكبير للوطن، وتقدير جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- لازدهار وتطور المملكة العربية السعودية.
وأشرفت المبتعثة آمنة مشيخي على التجهيزات والترتيبات الخاصة بالحفل والحجز من خلال الجامعة. وخلال الاحتفال أُجريت مسابقة اليوم الوطني، تخللها تقديم جوائز ومشاركات للأطفال، فيما شاركت جميع المبتعثات بمختلف الأطباق السعودية الشعبية.
وأعربت المبتعثات عن سعادتهن بالفرص التي أُتيحت لهن لإكمال الدراسات العليا في أرقى الجامعات بمدينة أديلايد.