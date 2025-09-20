بيئة مكة تقدم ورشة عن طرق ومعدات الصيد البحري لمستفيدي لجنة تراحم

نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ممثلًا بإدارة منظمات القطاع غير الربحي وبالتعاون مع مكتب جدة بالفرع ولجنة تراحم، ورشة عمل بعنوان "طرق ومعدات الصيد البحري التقليدية والحديثة"، قدّمها أخصائي الثروة السمكية بمكتب جدة الدكتور ياسر الغامدي، بحضور ممثلي إدارة منظمات القطاع غير الربحي وعدد من المستفيدين من لجنة تراحم.
وهدفت الورشة إلى تعريف المستفيدين بمهنة صيد الأسماك وطرق وأدوات الصيد التقليدية والحديثة، إضافة إلى استعراض أنظمة ولوائح الوزارة المتعلقة بالصيد البحري، وشرح أنواع رخص الصيد الممنوحة للمستفيدين وآليات الدعم المقدّم للصيادين من قبل الوزارة، بما يسهم في تشجيعهم على الالتحاق بهذه المهنة. كما أكدت الورشة أهمية تعزيز الوعي بالاستدامة البيئية في أنشطة الصيد البحري، حفاظًا على الموارد الطبيعية وتنميتها، بما يحقق الفائدة للأجيال الحالية والمستقبلية، ويعزز دوره في تحقيق الأمن الغذائي بالمملكة.
من جهته، أوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس أن تنظيم مثل هذه الورش يأتي ضمن جهود الفرع الرامية إلى تقديم برامج تنموية متكاملة تُعنى بالاستدامة البيئية والمائية والزراعية، وتدعم العمل المؤسسي والشراكات الفاعلة مع مختلف القطاعات، بما يعزز دور الفرع في خدمة المجتمع وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.