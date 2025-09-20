بيئة مكة تقدم ورشة عن طرق ومعدات الصيد البحري لمستفيدي لجنة تراحم

وهدفت الورشة إلى تعريف المستفيدين بمهنة صيد الأسماك وطرق وأدوات الصيد التقليدية والحديثة، إضافة إلى استعراض أنظمة ولوائح الوزارة المتعلقة بالصيد البحري، وشرح أنواع رخص الصيد الممنوحة للمستفيدين وآليات الدعم المقدّم للصيادين من قبل الوزارة، بما يسهم في تشجيعهم على الالتحاق بهذه المهنة. كما أكدت الورشة أهمية تعزيز الوعي بالاستدامة البيئية في أنشطة الصيد البحري، حفاظًا على الموارد الطبيعية وتنميتها، بما يحقق الفائدة للأجيال الحالية والمستقبلية، ويعزز دوره في تحقيق الأمن الغذائي بالمملكة.