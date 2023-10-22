"الغامدي" يترأس لجنة متابعة الأداء التعليمي والانضباط المدرسي

كما يلتقي المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد الغامدي، غداً الاثنين، في مسرح الإدارة بالفيصلية مع مديري ومديرات المدارس؛ لتدشين مبادرة "إجادة" ولوحة الأداء المدرسي، ومناقشة التقويم والاعتماد المدرسي ومقاييس التقدير لمعايرهما.