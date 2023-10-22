"الغامدي" يترأس لجنة متابعة الأداء التعليمي والانضباط المدرسي

ترأس المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، اليوم الأحد، لجنة متابعة الأداء التعليمي ومؤشرات الانضباط المدرسي ونشر ثقافته.
واطلع "الغامدي"، خلال اجتماع اللجنة، على مبادرات في مجالات الاختبارات الوطنية والانضباط المدرسي؛ لتحقيق أفضل النتائج.
جاء ذلك بمشاركة 9 مكتباً للتعليم والإدارات "بنين" و"بنات" من ذوي الارتباط، بحضور مساعدي المدير العام للشؤون التعليمية والمدرسية.
وتابع الاجتماع قراءات المؤشرات لتحليل المعلومات، ومؤشرات قياس العمليات التعليمية في المدارس ومكاتب التعليم؛ للوصول إلى أداء العمليات بكفاءة أعلى.
وانطلقت، اليوم، منافسات اللغة العربية، لـ118 طالباً من المرحلتين المتوسطة والثانوية، على مسرح الإدارة، بهدف رعاية المواهب وصقلها.
وفي السياق استعرض الدكتور "الغامدي" مع ممثلي شركة تطوير التعليمية، مراحل نقل مهام إدارة شؤون المباني، إلى شركة تطوير للمباني TBC، ورفع بيانات المباني التعليمية، ومتابعة إجراءات أعمال النظافة والتشغيل والصيانة.
كما يلتقي المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد الغامدي، غداً الاثنين، في مسرح الإدارة بالفيصلية مع مديري ومديرات المدارس؛ لتدشين مبادرة "إجادة" ولوحة الأداء المدرسي، ومناقشة التقويم والاعتماد المدرسي ومقاييس التقدير لمعايرهما.