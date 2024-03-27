"تعليم الطائف" تحتفي بيوم مبادرة "السعودية الخضراء"

تشارك الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف في فعاليّات الاحتفاء بيوم مبادرة "السعودية الخضراء"، المحدد بتاريخ 27 مارس من كل عام، 2021م؛ وتهدف إلى معالجة تحديات تغيرات المناخ.
وشدد مدير عام التعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، على أهمية الاحتفاء بهذه المناسبة الهادفة إلى التعريف بيوم المبادرة، ورفع الوعي بجهود المملكة لمكافحة تغيّر المناخ، وتأكيد الدور المهم لجميع فئات المجتمع في بناء مستقبل مستدام.
وبيّن أن الإدارة أعدّت خُطتها التوعوية التي تُنفذ عبر حملة إعلامية تتضمن رسائل اتصالية توعوية يتم بثها من خلال منتجات ومواد إعلامية متنوعة على مختلف المنصات الإعلامية.
وأشار إلى أن جميع المدارس ستحتفي بهذا اليوم عبر حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي، تنفيذًا للخطة الإعلامية المُعدة لهذه المناسبة.