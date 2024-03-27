"تعليم الطائف" تحتفي بيوم مبادرة "السعودية الخضراء"

وشدد مدير عام التعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، على أهمية الاحتفاء بهذه المناسبة الهادفة إلى التعريف بيوم المبادرة، ورفع الوعي بجهود المملكة لمكافحة تغيّر المناخ، وتأكيد الدور المهم لجميع فئات المجتمع في بناء مستقبل مستدام.