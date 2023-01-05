حضور كثيف خلال ثالث أيام ملتقى "دراية" في الرياض

وتتركز فكرة "الملتقى" على جوانب توعوية ووقائية وتفاعلية، هدفها: تحسين جودة الحياة بوصفها أحد برامج رؤية المملكة 2030 من خلال توفير بيئة اجتماعية جاذبة وإيجابية، وتحسين ممارسات الأفراد اليومية في المجالات كافة؛ لمواجهة تقلبات الحياة ومواقفها غير المتوقعة والخطرة اجتماعيًّا ونفسيًّا وصحيًّا وتقنيًّا وحقوقيًّا وأمنيًّا مع أمهر المختصين في الجهات المختلفة وأكفئهم.