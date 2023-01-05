حضور كثيف خلال ثالث أيام ملتقى "دراية" في الرياض

حظيت فعاليات ملتقى "دراية" الذي تنظمه جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميّز في العمل الاجتماعي، خلال يومه الثالث، بحضور كثيف من الزوار في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
ويعد الملتقى مبادرة هي الأولى من نوعها في المملكة، تحت عنوان: "ماذا لو.. كيف تتصرف؟"، بمشاركة أكثر من 60 جهة حكومية وأهلية، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.
ويهدف "دراية" إلى مساعدة الأفراد على إيجاد الحلول المناسبة لمواقف التهديد اليومية المختلفة، واستفادتهم من جهود الجهات ذات العلاقة وتعريفهم بأهم التطبيقات الإلكترونية التي تخدم المواطن والمقيم وتسهل حياته.
بالإضافة إلى مساعدة الأفراد على إدارة انفعالاتهم ومشاعرهم السلبية أثناء المواقف المفاجئة والخطرة، وتوسيع مدارك الطفل حول أفضل وأسرع الطرق للتعامل مع المواقف الحرجة والخطرة وحمايته منها.
وتتركز فكرة "الملتقى" على جوانب توعوية ووقائية وتفاعلية، هدفها: تحسين جودة الحياة بوصفها أحد برامج رؤية المملكة 2030 من خلال توفير بيئة اجتماعية جاذبة وإيجابية، وتحسين ممارسات الأفراد اليومية في المجالات كافة؛ لمواجهة تقلبات الحياة ومواقفها غير المتوقعة والخطرة اجتماعيًّا ونفسيًّا وصحيًّا وتقنيًّا وحقوقيًّا وأمنيًّا مع أمهر المختصين في الجهات المختلفة وأكفئهم.
ويتضمن الملتقى سبعة مسارات تشمل: الأمن والسلامة، والتقنية المعلوماتية، والمسار: الحقوقي والصحي والاجتماعي والنفسي، والاقتصاد والتخطيط المالي، والبراعم. ويحتوي كل مسار على ورش عمل مختلفة ومتنوعة تُحقق أهدافه.