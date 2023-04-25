فعاليّات ومزايا للسكان المحليين بمحمية جبل شدا الأعلى بالباحة.. تعرف عليها

كشف قائد فريق عمليات المحافظة على المحميات بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور عبدالحكيم الزهراني، عن عددٍ من المزايا والفعاليّات التي يعتزم المركز تقديمها للسكان المحليين بمحمية جبل شدا الأعلى، ومن أهمها تنفيذ عددٍ من الفعاليّات خلال موسم حصاد البن الشدوي ليتمكن السكان المحليون من بيع وتسويق منتجاتهم، بالإضافة إلى تحسين الخدمات والطرق في المحمية.