"أمين الطائف" يوقّع 4 اتفاقيات تعاون وشراكات مجتمعية مع قطاعاتٍ تقنية وسياحية

وتشتمل مذكرات الشراكة المجتمعية بين الأمانة وكل من الكلية التقنية للسياحة والفندقة، والكلية التقنية للبنات، إقامة تعاون مشترك يسهم في تبادل المنافع بينهما؛ لتعزيز المساهمة في تقديم الخدمة المجتمعية من خلال تنفيذ العديد من الخدمات والأعمال للمجتمع، وإبراز دور هذه القطاعات في مجال المسؤولية المجتمعية بما يخدم الصالح العام، بعقد برنامج شراكة مجتمعية في المجالات: (الوطنية، الصحية، البيئية، الكشفية، الاجتماعية، التوعوية، الإغاثية، السياحية، الإعلامية)، وتحقيق المصلحة المجتمعية المشتركة في إطار الأنظمة واللوائح المعمول بها لدى كل منها.