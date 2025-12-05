الأحوس: رؤية المملكة والعمل التطوعي ثمرة اهتمام القيادة ومشاركة المجتمع

وأوضح "الأحوس": "في منطقة جازان، كان لهذا التوجه الوطني أثره البالغ بفضل حرص وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير المنطقة، وسمو نائبه الأمير ناصر بن محمد بن جلوي - حفظهما الله - اللذين أوليا العمل التطوعي عناية خاصة، ودعما المبادرات المجتمعية التي تعكس روح العطاء والانتماء، لتكون جازان نموذجًا في المشاركة المجتمعية الفاعلة".